O 4° Distrito e a enchente em Porto Alegre

A Associação dos Empresários do 4° Distrito Atingidos pela Enchente, que representa comerciantes, empreendedores e moradores da região, organizou um ato para fazer cobranças ao poder público referente a quatro questões específicas: segurança dos bairros, limpeza das ruas, religação de energia elétrica e acesso a créditos do governo (Jornal do Comércio, 21/05/2024). Isso mesmo. O 4° Distrito e o Humaitá estão largados a moscas. Sem água, sem luz, sem segurança. Não basta muitos perderem as casas, ainda tiveram seus comércios saqueados. (Daniella Neves)

4° Distrito II

Eu gosto de gente que cobra do poder público! A maioria só encaminha vídeos e se manifesta em rede social. Por mais gente assim! (Juliana Hennemann)

Enchente na Capital

As enchentes que atingem o Estado, causando uma tragédia hidrográfica jamais vivida, no caso de Porto Alegre serviu para enaltecer a visão futurista de Telmo Thompson Flores, um grande prefeito que a Capital teve, há mais de 50 anos. Ele transformou a infraestrutura da cidade, construindo todos os principais diques e o Muro da Mauá, a maioria dos viadutos, inclusive o Túnel da Conceição, perimetrais, bem como o alargamento de inúmeras ruas, eliminando estrangulamentos viários que tornavam o trânsito insuportável à época. Em que pese toda a sua competência, demonstrada em apenas um mandato, muita gente, ainda hoje tenta desmerecer os seus feitos. O motivo é que Thompson Flores era um engenheiro que trabalhava no Departamento Nacional de Obras e Saneamento. Não era político, mas foi nomeado pelo regime de exceção vigente, o que gerou toda a repulsa. Uma injustiça irreparável! (Manoel Luiz Silva dos Santos)

JC 91 anos

91 anos Parabéns pelosde comprometimento com a sociedade. São 91 anos de história ligada diretamente ao setor econômico gaúcho que, a partir de agora precisará muito de mútua colaboração entre todos. (Edivilson Brum, deputado estadual líder da bancada do MDB na Assembleia)

JC 91 anos II

Muito do desenvolvimento econômico do RS passa pelo posicionamento empreendedor do JC. Seu jornalismo é exemplo de como a informação contribui para o crescimento e a inovação. Mais do que nunca, precisamos desta visão para a retomada diante de um imenso desafio que deverá unir ainda mais os gaúchos. A Critério parabeniza a equipe por essa história — e se coloca ao lado do jornal neste grande esforço de união de propósitos para reconstruir nosso Estado. (Soraia Hanna, sócia-diretora da Critério)