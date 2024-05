Zona Norte da Capital

Jornal do Comércio, 23/05/2024 No dia 22 de maio, pela primeira vez em 20 dias, o Guaíba amanheceu abaixo dos 4 metros no Cais Mauá. O escoamento das águas tem avançado em diversos pontos de Porto Alegre, como o Centro Histórico e o Menino Deus. Porém, em uma das regiões mais vulneráveis socialmente da cidade, o bairro Humaitá, as águas seguem em níveis elevados (). Uma vergonha! São mais de 20 dias de alagamento, sem luz e água. (Dolores Rostignoli)

O Jornal do Comércio tem um papel importante no desenvolvimento do Rio Grande do Sul ao proporcionar informação, oportunidades e inspiração para empresas e profissionais. É um grande parceiro do CIEE-RS na transformação social. Juntos conseguimos promover o ingresso de milhares de jovens no mundo do trabalho. E mais do que nunca, o jornalismo se torna fundamental para a reconstrução do Estado e de um futuro mais próspero e inclusivo. Parabéns pelos 91 anos! (Lucas Baldisserotto, CEO do CIEE-RS)

91 anos do JC A comunidade acadêmica da Ufrgs celebra com alegria os. Um veículo de história ímpar e compromisso com o RS, sendo parte fundamental do desenvolvimento do Estado. Parabéns a todos pelo trabalho de excelência! (Carlos André Bulhões, reitor da Ufrgs)

Meus cumprimentos à direção e jornalistas pelos 91 anos do JC, sempre pautado por sua criteriosa atuação de informar de forma imparcial o noticiário do RS e do País, marcando posição e valorizando a liberdade de imprensa. Que continuem nesta atividade com total sucesso. (Jair Soares, ex-prefeito de Porto Alegre)