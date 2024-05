Jornal do Comércio completa 91 anos

As enchentes que afetam o Rio Grande do Sul há mais de três semanas têm sido acompanhadas em todos os seus aspectos pelo Jornal do Comércio. Além de dar dimensão aos efeitos da tragédia climática, o JC vem mostrando as diversas ações necessárias para acolher os desabrigados e pessoas afetadas pelas cheias no Estado. Ao completar 91 anos de circulação ininterrupta, o JC vai intensificar esforços pela Retomada Econômica do Estado (caderno Dia da Indústria, Jornal do Comércio, 24/05/2024). São 91 anos de muito compromisso com o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, especialmente em um momento tão desafiador para o nosso Estado. Parabéns ao jornal pelo seu compromisso com a população gaúcha em todos os momentos desta história tão sólida. (Verônica Althaus, sócia a diretora geral da SCA - Scalzilli Althaus)