Reciclagem, catadores e a enchente na Capital

coluna Pensar a Cidade, Jornal do Comércio, 16/05/202 A situação que já era ruim para os catadores, em Porto Alegre, ficou pior com as enchentes. A água que arrasou cidades inteiras encontrou no caminho grupos vulneráveis, caso dos profissionais que diariamente fazem a triagem dos resíduos recicláveis. Muitos foram atingidos nas suas casas e no local de trabalho (4). A corda sempre arrebenta do lado do pobre. Porto Alegre inovou no Brasil ao implantar a coleta seletiva, que vem sendo desmantelada nos últimos anos. Os catadores, verdadeiros agentes ambientais, estão entregues à própria sorte. (Paulo Renato Menezes)

Cozinha solidária

caderno GeraçãoE, Jornal do Comércio, 16/05/2024 Pronto para abrir um restaurante em Porto Alegre quando as cheias começaram, um empreendedor cancelou o evento e resolveu utilizar seu espaço e insumos para produzir marmitas e distribuí-las para a população afetada (). Que lindo! Quando abrir, certamente serei cliente pelo motivo desta bela ação. (Suelen Assunção Santos)

Cozinha solidária II

É um alívio ver iniciativas como essa. (Denise Motta Pereira)

Ciclovia

As fortes chuvas que assolam Porto Alegre fizeram mais uma parte do talude do arroio Dilúvio desmoronar e trechos da ciclovia da avenida Ipiranga ruírem (JC, 02/05/2024). Importante destacar que isso não é de agora. A da avenida Ipiranga com Cristiano Fischer está assim há tempos… Seria bom que a prefeitura revisasse toda a estrutura ao longo do Dilúvio de forma preventiva. (Natacha Ledesma Gastal)