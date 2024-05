Prejuízos para as pequenas empresas com a enchente

As fortes chuvas e enchentes que atingem o Rio Grande do Sul desde o fim do mês de abril, causando mortes e destruição, impactam nos negócios de aproximadamente 600 mil micro e pequenas empresas, principalmente as localizadas no Vale do Taquari, Serra e Região Metropolitana de Porto Alegre. A estimativa foi feita pelo Sebrae RS (Jornal do Comércio, 14/05/2024). A falência será geral e, na sequência, virão os desempregos. (Margarete Rodrigues)