A situação do aeroporto Salgado Filho

coluna Plano de Voo, Jornal do Comércio, 15/05/2024 O fechamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, já gerou duas respostas do sistema aeroviário comercial. Três das principais companhias que operam a malha aérea nacional vão fazer 316 voos extras até o fim de maio, priorizando os aeroportos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Além disso, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) determinou a suspensão imediata da venda de passagens aéreas para voos com origem e destino na Capital (). Triste ver que nosso aeroporto, que prometia tantas melhorias, está sem condições e sem previsão de resolver os problemas. Além desta desgraça que está assolando o RS, ficamos ilhados por terra e ar. (Leandro Dias)

Salgado Filho II

Está faltando a Fraport atualizar a data da continuidade do fechamento do aeroporto. Está prejudicando os passageiros que têm embarque no início de junho. As companhias aéreas não vão isentar as alterações sem multa após dia 30 de maio. (Márcio Borba)

Começo de Conversa

coluna Começo de Conversa, site do JC, 06/05/2024 O projeto do Muro da Mauá e dos diques, executado na década de 1960, já foi explicado, em eventos anteriores. Porém, aquilo que deixou de ser feito, cuja fatura pagamos hoje, não custa repetir. O muro tinha estaqueamento para suportar uma elevada de seis pistas até o Gasômetro (). Uma elevada na avenida Mauá seria uma péssima opção, além de desnecessária. O muro já é suficiente. Se bem cuidado, iria afastar de vez a população do contato com o lago Guaíba no Centro Histórico de Porto Alegre. (Antônio João Dias Prestes)

Recuperação da Capital

Site do JC, 13/05/2024 A prefeitura de Porto Alegre fez uma parceria com a empresa Alvarez & Marsal - trabalhou em Nova Orleans, nos EUA, após o furacão Katrina - para realizar uma consultoria. O objetivo é a recuperação da cidade depois da enchente histórica. A consultora engloba a gestão de recursos financeiros, regularização das operações, estruturação do plano e a gestão do comitê de crise (). Que absurdo. Até parece que o Brasil não conta com especialistas de alto nível nas universidades. Pessoas que conhecem bem os espaços. Vai mandar nosso dinheiro pra fora por quê? (Débora Dargen)

Recuperação da Capital II

Temos que prestigiar e empregar pesquisadores e futuros profissionais daqui! É preciso mais incentivo às universidades que já estão ajudando. (Vanessa Melgare)