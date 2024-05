Cuidados com a saúde na cheia do Guaíba

Jornal do Comércio, 10/05/2024 Passado o período mais crítico da cheia do Guaíba, a cidade deve voltar os cuidados à saúde. Além dos milhares de desalojamentos, as enchentes também geram uma séria preocupação com a saúde pública, com alerta para o perigo de doenças resultantes do contato com água contaminada, bem como para o aumento da proliferação do mosquito transmissor da dengue (). Quem ainda tem uma casa, mantenha ela limpa na medida do possível, use repelente e compre inseticida para colocar nas tomadas e spray para espalhar pelos cômodos. Caso não seja um voluntário, fique longe das águas. Para os demais, que fiquem bem em seus abrigos e seguros. (Déia Garcia)

Saúde II

Animais mortos e seres humanos mortos na água ou submersos, situação que, além da leptospirose, vai ocasionar surtos de outras doenças. (Luiz Paulo Rosenstengel)

Nível do Guaíba

Site do JC, 13/05/2024 Após o lago Guaíba atingir um pico histórico de 5,35m no dia 5 de maio, o Jornal do Comércio conversou com o consultor e professor do curso de Pós Graduação em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental do IPH (Ufrgs), Carlos Tucci, para entender como o nível se comporta (). Cada milímetro conta para quem está com a casa embaixo d'água e perdeu tudo. (Vanessa da Cunha)

Corredor humanitário

Site do JC, 14/05/2024 O corredor humanitário - acesso alternativo a Porto Alegre - está sendo ampliado em 300 metros. A obra foi viabilizada emergencialmente na região da Rodoviária, no Centro Histórico e desde que começou a operar, no dia 10 de maio, registra tráfego médio de 100 veículos por hora (). Custava muito ter elevado as rodovias dos acessos antes de serem obrigados a essa improvisação tardia e cara? Que essa tragédia sirva para mudar toda a malha rodoviária, adequando-a para enchentes desta monta ou superiores! (Ernane Pfuller)

Incêndio

JC, 26/04/2024 Um incêndio atingiu a pousada Garoa, no Centro de Porto Alegre, na madrugada de 26 de abril, deixando 10 mortos. O local era conveniado com a prefeitura, desde 2020, para acolher pessoas em situação de vulnerabilidade social (). A fiscalização dos riscos de acidentes e incêndios são de responsabilidade dos órgãos públicos. Um grande problema é que nas licitações falta a solicitação do plano de prevenção de riscos. Enquanto os governantes contratarem profissionais sem o mínimo de conhecimento, sempre acontecerão tragédias do tipo. (Marcelino Pogozelski)