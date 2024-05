Empreendedorismo e os nichos no esporte

Cardápios

Cardápios II

Excelente, a situação já estava demais. Não é legal ser obrigado a usar o celular para acessar um cardápio. (Cláudia Castanho)

Varejo

Duas lojas fechadas pelo grupo Carrefour, maior varejista do Brasil, no Rio Grande do Sul, já têm novo dono. São unidades que eram da bandeira Nacional, situadas em Xangri-Lá e Imbé, no Litoral Norte, que foram desativadas em janeiro dentro do enxugamento da rede, com foco atual em atacarejos (). É isso aí mesmo! Tem que abrir espaço pra quem quer crescer respeitando o consumidor. Em Barra do Ribeiro (RS), onde moro, é uma vergonha o Nacional! Falta variedade, preço e etc… (Eduardo Guedes)