A situação da dengue no RS

Jornal do Comércio, 24/04/2024 A prefeitura de Porto Alegre decretou situação de emergência para enfrentamento da dengue no dia 22 de abril (). Inadmissível a situação, um retrocesso. Tão simples evitar a proliferação de mosquitos com higiene e limpeza. Sempre comento que o que falta é educar a população, para tudo, prevenção, conservação etc. Basta ver a quantidade de lixo espalhado pelas ruas para saber como o povo vive. Lamentável! (Nell Morato)

Gastronomia

caderno GeraçãoE, Site do JC, 15/04/2024 Com objetivo de trazer sabores diferentes, inspirados em tendências internacionais e na própria criatividade dos empreendedores, a Ursa, padaria focada em pães especiais, confeitaria e doces, abriu as portas em abril (). Não tem nada ruim em nenhum dos pratos do cardápio deles. Entre os que já experimentei, destaco o pudim. (Roberto Teixeira)

Praça da Matriz

JC, 02/04/2024 Nos últimos 30 anos, a Praça da Matriz disputou com o Paço Municipal a condição de principal palco de movimentos reivindicatórios. Talvez o marco inicial tenha sido a greve realizada pelos professores gaúchos em 1986, que surpreendeu Pedro Simon (PMDB), pouco depois de ter assumido o governo do Estado, pois os manifestantes, tangidos pelo Cpers/Sindicato, ficaram acampados por mais de dois meses. Em agosto de 1990, centenas de manifestantes do MST acamparam na Praça da Matriz, mas foram expulsos por soldados da Brigada. Enfim, o local tem sido palco de todo tipo de manifestação reivindicatória, mas sempre de classes menos favorecidas. Por isso, em 1° de abril, chamou a atenção a manifestação de empresários () que foram até a praça e, defronte ao Piratini, bradaram contra a alta dos impostos. O que, aliás, o governador Eduardo Leite (PSDB) se reelegeu prometendo não fazer. (Sérgio Becker)