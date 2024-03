Jornal do Comércio, 21/03/2024 Quase dez anos depois da inauguração daquela que deveria ser uma homenagem à altura de um ídolo máximo, os torcedores do Inter estão se movimentando para substituir a estátua de Fernandão, no Beira-Rio. Um grupo formado por associados deve protocolar um pedido formal no clube para realizar a troca do monumento (). Trabalho artístico é assim. É a visão do artista. Gastar dinheiro, trazendo o olhar de outro artista? E se não agradar, vão mandar tirar de novo? Isso sim é falta de respeito. (Lucianne Leão Freire)

Inter II

Tomara que troquem! Essas estátuas que Porto Alegre inventa de fazer são horríveis. Fernandão parece um homem das cavernas… nem vamos falar da Elis Regina. (Daniely Votto)

Usina do Gasômetro

JC, 26/03/2024 A Frente Parlamentar em Defesa da Cultura da Câmara Municipal de Porto Alegre e a Superintendência do Patrimônio da União se reunirá amanhã para discutir a possibilidade de concessão da Usina do Gasômetro em uma parceria público-privada. Alguns vereadores se mostraram contra a medida (). São sempre os mesmos a mandar contra. Contra o Cais, contra a Orla, contra o Pontal, contra a revitalização de qualquer área da cidade. Mas são sempre os primeiros a aparecer no local para postar foto no Instagram. (Oscar Mundstock)

Varejo

Coluna Minuto Varejo, JC, 11/03/2024 Três marcas de lojas bem conhecidas deixaram de fazer parte do mix do BarraShoppingSul, na Zona Sul de Porto Alegre (). Sou fã dos vídeos da colunista do Minuto Varejo, Patricia Comunello. Ela apresenta a "verdadeira" economia e situação do Brasil. (Cândido Silva)

Transporte Público

Com o objetivo de atrair mais usuários para o transporte público, dois municípios gaúchos - Pedro Osório, na região Sul, e Parobé, no Vale do Paranhana - implementaram um programa de tarifa zero, ou seja, sem a cobrança de passagem para usufruir do serviço. A matéria é esclarecedora e enfatiza as necessidades das prefeituras em incentivar o uso dos coletivos. (Hedalvi Silva da Costa)

Dengue

JC, 25/03/2024 Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), 466 municípios gaúchos estão infestados pela circulação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. Ou seja, apenas 31 (6,2%) das 497 cidades do RS não são consideradas infestadas pela Saúde estadual (). Questão de tempo até todo País estar com infestação. Lembram do aquecimento global? Ele chegou trazendo junto a proliferação desse tipo de doença. (Ernane Pfuller)