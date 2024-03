O Brique da Redenção celebrou 46 anos com uma programação especial no último domingo. Integraram a os eventos da data apresentações musicais e de dança, além do tradicional desfile e exposição de carros antigos do Veteran Car Club do Brasil (Jornal do Comércio, edição de 25/03/2024). O Brique é o sorriso da Redenção, ninguém vive sem ele. É o coração pulsante que bombeia sangue alegre. Viver sem o Brique é simplesmente inimaginável. Porto Alegre sem o Brique é como um dia sem sol. Parabéns ao Brique da Redenção! (Ivani da Costa Silveira)