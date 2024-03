Reciclagem

Não existe mais o pensar o mundo sem a economia circular, e as cooperativas de catadores são fundamentais nesse processo. Deveriam ser mais valorizadas e respeitadas. É um serviço essencial ao meio ambiente, à humanidade! (Daisy Bessa)

Obras Públicas

Fiquei surpreso com a manifestação do ilustre presidente da Fundação Theatro São Pedro, Antonio Hohlfeldt, sob o título Obras Públicas (), atinentes aos meus comentários ao custo da reforma do Instituto de Educação (). Jamais tive o intuito de criticar os gastos plenamente justificados havidos com a reforma, conservação e modernização do Theatro São Pedro, que é uma entidade de direito privado. Minha crítica foi em relação à falta de transparência do governo em relação às obras realizadas naquele educandário de direito público, pelo elevado custo de mais de R$ 23 milhões. Quanto ao convite para visitar e conhecer o São Pedro por dentro, agradeço, pois, no início da década de 1950, como adolescente e aluno interno do Instituto São José de Canoas, fizemos um passeio escolar pelo Centro Histórico no qual conhecemos a suntuosidade interna do local. (Lauro de Wallau)