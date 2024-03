Caderno Panorama, Jornal do Comércio, 04/03/2024 No início de março, Caetano Veloso voltou a Porto Alegre para duas apresentações no Auditório Araújo Vianna. Com 81 anos de idade e quase seis décadas de trajetória, Caetano é um dos artistas mais celebrados da música brasileira de todos os tempos. No palco, mostrou um pique de moleque faceiro durante 1h30min de show, entregando uma performance impecável e cheia de pontos positivos (). Show maravilhoso. Caetano é um poeta incrível, inteligente e cheio de energia e ginga. Amei! (Andréia Witt Coelho)

Saúde

Site do JC, 04/03/2024 Um exame com a utilização de cápsula endoscópica foi realizado pela primeira vez em Gravataí, no Hospital Dom João Becker. Ingerido sem necessidade de sedação, internação ou preparo mais complexo, o moderno equipamento percorre o sistema digestório, permitindo um diagnóstico preciso em enfermidades do intestino delgado (). Até que enfim conseguiram descobrir uma maneira mais humana para realizar esses exames. (Ivete Pisani)

Renda

Site do JC, 09/03/2024 A renda do trabalho dos brasileiros em 2023 teve o maior salto desde o Plano Real, quando a queda abrupta da inflação, a partir da metade de 1994 e em 1995, promoveu um forte aumento do poder de compra no País (). Depende muito do setor. A construção civil está pagando bem. Um mestre de obras mediano trabalhando em uma empresa de médio porte recebe na faixa de R$ 6 mil. Mas dentre as construtoras de grande porte há muitos mestres de obras ganhando na faixa de R$ 12 mil. (Edson Renato)