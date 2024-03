O governo federal informou no início deste mês que a Trensurb, junto com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, foi retirada do Plano Nacional de Desestatização. Estão nos planos a expansão do trem até Alvorada, na Região Metropolitana, a partir de 2025 (Jornal do Comércio, 06/03/2024). E seguimos com uma única linha interurbana no RS como transporte público. O pessoal de São Paulo reclama de barriga cheia do metrô de lá. Se vissem a Trensurb, ririam da nossa cara de tão tosca que é essa linha. A Trensurb presta um ótimo serviço, não reclamo, mas falta um investimento maior e expansão de mais linhas há uns bons anos! (Leonardo Neves)