Reportagem Cultural, Caderno Viver, Jornal do Comércio, 23/02/2024 Instrumentista, arranjador e band-leader, Paulo Coelho (1910-1941) foi figura de destaque na cena musical de Porto Alegre da primeira metade do século XX. Antes dos 20 anos passou a liderar seu próprio conjunto tendo como companhia alguns dos melhores cantores e instrumentistas (). Conteúdo de qualidade e de imensa importância para o resgate da memória dos personagens da nossa cidade. Parabéns! (André Schmegel)

Começo de Conversa

coluna de 6 de março Parabéns ao colunista Fernando Albrecht, que dá voz ao cidadão, como no texto sobre o trânsito na cidade, na. (Geraldo Kroeger)

Marcas de Quem Decide 2024

prêmios de reconhecimento do Brasil Um dos mais importantes. Metodologia, evento e credibilidade nota dez. (Gil Kurtz)

Ressocialização

JC, 22/02/2024 Com foco na ressocialização, uma das medidas implantadas nas penitenciárias são as chamadas ligas laborais. Nelas, os apenados podem trabalhar em diferentes atividades e, com isso, recebem remição da pena. No RS, a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo usou o serviço dos apenados para a reformar sua sede, no Centro Administrativo (). Infelizmente, muitas vezes eles não têm oportunidade de trabalhar. (Luiz Renato dos Santos)

Lotações

JC, 06/03/2024 Atravessando uma crise financeira, o sistema de lotações de Porto Alegre ameaça encerrar as atividades (). Querem o quê? As lotações estão umas carroças, caindo aos pedaços. Em dias de 40 graus, não ligam o ar-condicionado. Com a tarifa a R$ 8,00, vou de aplicativo! (Lilian dos Santos)

Lotações II

A gente paga $ 8,00 para andar de lotação com o encosto quebrado, bancos rasgados e veículos sujos. Óbvio que o pessoal vai optar em usar app. Além de ter um pouco mais de conforto, te deixa na frente do local. (Catriane Dias)

Carros elétricos

Caderno Automotor, JC, 1º/03/2024 A marca chinesa BYD - uma das maiores fabricantes de carros elétricos do mundo - chega ao Brasil com seu Dolphin Mini para reforçar seu protagonismo entre os carros elétricos. Com cabine para quatro ocupantes, o carro oferece autonomia de até 280 quilômetros (). O primeiro passo é o híbrido. Quem tem onde carregar um totalmente elétrico? Como ir até Santa Maria? Uruguaiana? Livramento? (Roberto Henry Ebelt)