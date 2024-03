É de iniciativa do deputado federal gaúcho Marcel van Hattem a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do abuso de autoridade no Congresso Nacional. A proposta tem como objetivo investigar possíveis interferências do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em prerrogativas que seriam do Congresso (Entrevista Especial, Jornal do Comércio, 10/03/2024). Parabéns pelo excelente posicionamento do jovem deputado Marcel van Hattem na Câmara Federal. Urge que os eleitores gaúchos pressionem todos os deputados eleitos com o objetivo de qualificar e redirecionar para o bem a política no Brasil. (Hans Peter Gerwy)