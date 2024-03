Jornal do Comércio, 04/03/2024 O novo Plano Diretor de Xangri-Lá, aprovado pelos vereadores no dia 27 novembro de 2023, entrou em vigor no dia 4 de março. Na prática, a principal mudança é a flexibilização da altura máxima das edificações. Até então, eram permitidos prédios de, no máximo, sete andares (21 metros de altura). Agora, em algumas áreas o limite poderá ser superado, desde que sejam atendidos alguns pré-requisitos (). Que lástima estragar uma bela praia com argumentos falaciosos. (Ana Lúcia Goelzer Meira)

E o Ministério Público vai deixar todo o esgoto desses prédios ser despejado no mar? (Eduardo Adami)

JC, 11/03/2024 Honrado com a lembrança do leitor Lauro de Wallau que, em seu comentário "Instituto de Educação" (), mencionou a "obra suntuosa tipo Theatro São Pedro". Permito-me discordar duplamente do leitor e, ao mesmo tempo, convidá-lo a visitar nossa instituição que, imagino, jamais conheceu por dentro, porque, se isso tivesse ocorrido, não se expressaria desta forma. O Theatro São Pedro foi inaugurado em 1858. Se na época, os responsáveis pela construção do teatro tivessem pensado como o leitor, nosso teatro não teria chegado a 166 anos de existência. Não se pode confundir obra bem feita e qualificada com suntuosidade. E isso vale tanto para o Instituto de Educação quanto para o Theatro São Pedro, ambos prédios históricos e tombados. O ruim da maioria das obras públicas é que se busca o menor preço, ao invés da qualidade: o resultado é que ela custa barato e não dura nada. Nem o Instituto de Educação, nem o Theatro São Pedro são suntuosos: eles são bem construídos, com materiais de qualidade e de durabilidade, o que faz com que tais obras possam atravessar o tempo. O que deve ser dito, obrigatoriamente, é que a educação e a cultura merecem esses cuidados. (Antonio Hohlfeldt, presidente da Fundação Theatro São Pedro)

caderno GeraçãoE, JC, 29/02/2024 O Encouraçado Butikin foi uma das casas noturnas mais badaladas da Capital dos anos 1960 aos 1990. Desde 2003 está fechada. Agora, com o nome Encouraçado Hall, o negócio volta a ocupar o prédio histórico no número 936 da avenida Independência (). Muito bom! A avenida Independência merece, a cidade merece. Felicidade pura! (Siles Paulo Marques)

