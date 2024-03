Jornal do Comércio, 13/03/2024 O anúncio dos vencedores da 26ª edição do Marcas de Quem Decide foi realizado na manhã de terça-feira, no Teatro do Sesi, em Porto Alegre. Foram 400 entrevistas em 43 cidades que analisaram 76 categorias, apontando as marcas mais lembradas pelos gaúchos (). Parabéns, Giovanni e equipe do Jornal do Comércio! Como sempre, o evento foi excelente, mantendo a tradição. (Zento Kulczynski)

Esqueletão

Jornal do Comércio, 13/03/2024 A prefeitura Porto Alegre anunciou um novo plano de demolição do Edifício da Galeria XV de Novembro, conhecido como 'esqueletão'. O novo organograma foi enviado à Superintendência Regional do Trabalho. As obras foram suspensas no dia 28 de fevereiro, após constatado situações de risco aos trabalhadores envolvidos após auditoria da Superintendência. (). Que se regularize para avançar e fazer o que há décadas já deveria ter sido feito, a demolição desse trambolho que gera poluição visual e emana depressão no Centro Histórico. (João Maurício Hack Cardozo)

Esqueletão 2

Tenho mais de 60 anos, desde criança eu lembro dessa estrutura incompleta no Centro da cidade. Que novela longa pra tomar a devida decisão. (Carlos Pavão)

Ramiro Souto

JC, 29/02/2024 A pista de atletismo do Parque Ramiro Souto, próxima do Auditório Araújo Vianna, no Parque Farroupilha (Redenção), será reaberta neste mês de março. O espaço é gerido pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude e foi adotado pela Olympikus, por um ano (). Este Parque viu várias gerações de pessoas. É triste saber que a prefeitura prefere alugar ao invés de investir. (Ricardo Teixeira)

Corte de benefícios fiscais

JC, 12/03/2024 Estudo realizado pela Farsul mostra como o corte de benefícios fiscais por parte do governo do RS pode afetar o preços dos alimentos no Rio Grande do Sul, com os gaúchos podendo gastar, em média, R$ 683,00 a mais em alimentos por ano (). Nos supermercados gaúchos os preços estão cada vez mais distantes do consumidor. (Julio Claudio Penna Diniz)

Dia Internacional da Mulher

Caderno GeraçãoE, JC, 08/03/2024 Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, o GeraçãoE preparou uma lista com oito negócios comandados por mulheres para se conhecer em Porto Alegre (). Adorei! É assim que se comemora, apoiando outras mulheres. (Mayara Dias)