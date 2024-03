Jornal do Comércio, 12/03/2024 Faltando menos de um mês para passarem a valer os decretos que revisam os benefícios fiscais no Estado, um estudo recente realizado pela Farsul mostra como o corte pode afetar o preços dos alimentos no Rio Grande do Sul, com os gaúchos podendo gastar, em média, R$ 683,00 a mais em alimentos por ano a partir dos decretos (). Era para fazer caixa em função da reforma. Mudaram a reforma e os estados mantêm o aumento. (João Fernando Kliemann)

Corte de benefícios fiscais II

Sempre quem paga somos nós consumidores. (Cláudio Martins)

Dengue

JC, 12/03/2024 A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou na segunda-feira mais um óbito em razão da dengue no Rio Grande do Sul. Ao todo, 17 gaúchos já perderam a vida para a doença somente neste ano (). Na minha rua, ainda tem uma árvore caída e, por consequência, o vento traz lixo, que acumula mosquitos. Com certeza, isso é fonte de um alto foco de mosquitos, um berçário. Não dou conta de limpar, é muito lixo que o vento traz. Ligar para 156 não adianta, já mandamos até e-mail. Ninguém responde. (Débora Winter)

GeraçãoE

Caderno GeraçãoE, 08/03/2024 Operando há cerca de seis meses, a Casa Vivá reúne o maior acervo de vinhos naturais da América Latina. O local tem opções de almoço e jantar e, em breve, contará com parrilla e vinícola própria (). Incrível termos um lugar como a Casa Vivá em Porto Alegre. Para os amantes do vinho, um lugar imperdível. (Udir Mognon)

Futebol

Site do JC, 12/03/2024 O futebol é um dos esportes mais populares do mundo e a pressão que recai sobre os jogadores ainda jovens aponta a necessidade de atendimento psicológico contínuo aos atletas. Conforme levantamento do Trivela, divulgado em setembro de 2023, porém, apenas metade dos 20 times da série A do Campeonato Brasileiro tem psicólogo fixo (). Deve ser difícil lidar com a pressão de ganhar de R$ 200 mil a vários milhões por mês. Acho que precisa um psicólogo mesmo. (João Carlos Almeida)

Shoppings