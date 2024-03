A coluna Minuto Varejo noticiou que três marcas conhecidas deixaram de fazer parte do mix do BarraShoppingSul, em Porto Alegre. Além da Nespresso, da gigante suíça Nestlé, também fecharam no shopping da Zona Sul da Capital as lojas Colombo e a varejista de moda Amaro (Jornal do Comércio, 11/03/2024). Os shoppings precisam rever seus conceitos e principalmente revisar seus custos. O valor dos aluguéis, as taxas de condomínio e as verbas de propaganda estão ficando inviáveis para a maioria dos lojistas, o comércio eletrônico está reduzindo o faturamento das lojas físicas. Daqui a pouco, vamos ter vários "elefantes brancos" na cidade. O Praia de Belas já tem dezenas de lojas fechadas, o Barra também, acho que só o Iguatemi ainda mantém uma ocupação acima da média. (Cândido Tiaraju).