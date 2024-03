a pista de atletismo do Parque Ramiro Souto, próxima do Auditório Araújo Vianna, no Parque Farroupilha (Redenção), será reaberta neste mês de março Depois de dois meses fechada para revitalização,. O espaço é gerido pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude e foi adotado pela Olympikus, marca da Vulcabras Calçados, por um ano (Jornal do Comércio, 29/02/2024). Muito frequentei este espaço na época escolar para competições de atletismo que aconteciam aqui em Porto Alegre. Que ele ganhe vida novamente e sirva para futuras gerações também poderem aproveitar! (Francine Marin Piaceski)

Covid-19

Muitas pessoas saíram de São Gabriel e voltaram com o vírus da Covid-19 - efeito da praia e do Carnaval, certamente. No boletim emitido pela Secretaria da Saúde municipal em 1° de março, divulgou-se a existência de 101 casos ativos de coronavírus e mais de 80 suspeitas que podem estarem com o vírus. A vacina contra a Covid está à disposição da população nas unidades de saúde, mas muitas pessoas não completaram o calendário vacinal. A comunidade precisa redobrar os cuidados, evitar compartilhar chimarrão e manter a casa bem arejada. (Guido Ávila).

Instituto de Educação

foram retomadas as aulas no clássico prédio do Instituto Flores da Cunha de Porto Alegre Por ocasião do reinício, há poucos dias, do ano letivo nas escolas estaduais, com a presença do governador e autoridades educacionais do Estado,, após uma demorada reforma geral (JC, 20/02/2024). O noticiário não explicitou detalhes desta recuperação, mas, pelo valor gasto, deve ser uma obra suntuosa tipo Theatro São Pedro e destinada à educação da fina flor da sociedade porto-alegrense. Foram R$ 23,4 milhões para a reforma de uma área de 8.500m2. É muito dinheiro! Equivale a R$ 2.753,00 por m2, mesmo valor do CUB de fevereiro/2024 para construção de prédio comercial similar novo e de alto padrão. Será que os eminentes conselheiros do TCE leram esta notícia? Torço para que os alunos desta instituição zelem pela conservação do que foi pago com o dinheiro de todo o povo gaúcho. (Lauro de Wallau)

Rio Grande

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) arquivou o projeto da Usina Termelétrica Rio Grande . Com isso, a operação, que representaria um investimento de aproximadamente R$ 6 bilhões no município da região Sul, não poderá acontecer, a não ser que haja uma decisão favorável ao projeto na Justiça Federal de Rio Grande (JC, 28/02/2024). Com a decisão, ficou exposta a fragilidade política de nosso Estado. E não foi apenas nesse processo. Tem, também, a escola de sargentos que perdemos para Pernambuco, quando concorremos com outras unidades da federação. A exemplo dos parques eólicos, estamos sempre correndo atrás. (Antônio Carlos)