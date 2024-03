Indústria gaúcha II

A Pastelina é um símbolo de Porto Alegre! (Geraldo Duarte)

Indústria gaúcha III

Moro em Florianópolis, mas amo e sinto saudade. (Renata Brião)

Indústria gaúcha IV

É incentivador ler histórias de sucesso de empresas que produzem produtos que fazem parte da nossa vida. A Pastelina é uma bela história da indústria gaúcha! (Ewerton Irigoite)

G-20

GeraçãoE

Muro da Mauá

O projeto do Consórcio Pulsa RS, vencedor do leilão do Cais Mauá, mostra projeções de como ficará a área e o acesso pela avenida Mauá sem muro e com árvores (). O estudo elaborado pelo BNDES foi desconsiderado? A integração do Cais Mauá com o Centro Histórico depende muito mais da eliminação do intenso fluxo de veículos pela avenida Mauá. E o estudo de mobilidade do Centro, quais as conclusões? (Milton Cruz)