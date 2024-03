Reportagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comércio, 1°/03/2024 Com um trabalho que passa longe do óbvio, o ilustrador e quadrinista pelotense Rafael Sica conta com um público fiel. Dono de um traço minimalista e detalhista ao mesmo tempo, seu trabalho é caracterizado pela ausência de cores. Além disso, utiliza boas doses de surrealismo, dando vida a personagens extremamente humanos, habitantes de um mundo repleto de melancolia, solidão e medo (). O tema quadrinhos tratado na reportagem é muito relaxante por causa das figurinhas e desenhos para quem está lendo os textos. Parabéns! (João Batista Cavalcanti)

Noite

Caderno GeraçãoE, JC, 29/02/2024 Uma das casas noturnas mais badaladas da capital gaúcha dos anos 1960 aos 1990, o Encouraçado Butikin, que fechou em 2003, irá reabrir. Agora com o nome Encouraçado Hall, o negócio volta a ocupar o prédio histórico no número 936 da avenida Independência (). Que nostalgia me deu agora. Sucesso ao empreendimento! (Adriana martins)

Noite II

Ainda bem que está reabrindo, porque estou morando em Porto Alegre desde 1980 e nunca fui! Agora é claro que vou. (Márcia Leal)

Esporte

JC, 29/02/2024 A falta de representatividade feminina nos apitos foi, ao mesmo tempo, um empecilho e um impulsionador para Angela Araújo Gusmão Grass, de 55 anos. A educadora física e árbitra gaúcha será a primeira mulher das Américas a apitar partidas de vôlei em Jogos Olímpicos (). Profissional excelente! As mulheres e a arbitragem brasileira estão muito bem representadas! (Ângela Branco)

Cinema

Caderno Viver, JC, 09/02/2024 Aqueles que não apreciam as propostas e o estilo do grego Yorgos Lanthimos, o diretor de Pobres criaturas, têm farto material para criticar e rejeitar seu filme mais recente. A coluna Grotesco Exaltado, de Hélio Nascimento, sobre o filme () é uma excelente e perspicaz crítica, como sempre! (João Carlos Cembranel)

Cais Mauá

Coluna Pensar a Cidade, JC, 28/02/2024 O Consórcio Pulsa RS, vencedor do leilão do Cais Mauá, acredita que há um potencial econômico muito grande no Centro Histórico de Porto Alegre. A aposta é que a integração da antiga área portuária com o bairro beneficiará também os empreendimentos da avenida Mauá e das ruas que chegam até ela (). O muro da Mauá pode ser diminuído em um quarto da altura e virar um murinho com plantas e/ou outras intervenções. Não precisa e nem deve ser retirado por completo. (Anderson Vaz Fernandes)