Jornal do Comércio, 27/02/2024 Vencedor do leilão do Cais Mauá, o Consórcio Pulsa RS acredita que há um potencial econômico muito grande no Centro Histórico de Porto Alegre. A aposta é que, a partir da revitalização, a integração da antiga área portuária com o bairro beneficiará também os empreendimentos da avenida Mauá e das ruas que chegam até ela, fomentando o desenvolvimento econômico (). A revitalização do Cais é um presente para o Centro de Porto Alegre. (Vera Fonseca)

Cais Mauá II

Só não podem cobrar o valor de estacionamento caríssimo igual é hoje em todas as áreas que estão sendo administradas pelas parcerias. (Fabiano Rodrigues)

Energia

Jornal do Comércio, 22/02/2024 Dificilmente a CEEE Grupo Equatorial se afastará muito do resultado de 2022 do ranking da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de continuidade de fornecimento de energia. Naquele ano, ocupou a última colocação da lista, de um total de 29 concessionárias (). Essas informações são de extrema importância para o público. É uma maneira de avaliarmos o "abacaxi" que a Equatorial pegou. Vai demorar um pouco para arrumar a casa, mas vai dar tudo certo. (Jaime Eduardo Petersen)

Infraestrutura

Site do JC, 24/02/2024 Já faz cinco meses que a ciclovia no Arroio Dilúvio desabou e a circulação de ciclistas segue suspensa na avenida Ipiranga, no trecho entre as ruas São Luis e Santana, em Porto Alegre. A orientação é para que, nos locais em que permanece a interdição, ciclistas utilizem o passeio compartilhado com pedestres. Os motivos do desabamento seriam erosões, vegetação inadequada no local, infraestrutura e a própria ação do tempo (). Erosão na fundação devido a falta de fiscalização e metodologia inadequada do serviço de dragagem, que não respeitou as características de fundação das paredes do Dilúvio. Era evidente nos episódios de desmoronamentos que o fundo dragado estava abaixo da cota da fundação direta dos muros de arrimos do canal. (Augusto Damiani)

Meio ambiente

A incerteza sobre o avanço das palometas e o impacto da chegada desses animais em locais com grande concentração de pescadores, como no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, causa preocupação aos que trabalham na atividade pesqueira. Na região, a piranha apareceu pela primeira vez em janeiro deste ano, na Lagoa da Fortaleza, em Cidreira. O certo seria parar de comer Dourado, e criar esses peixes para controlarem as palometas. (Antônia Spiak)