Jornal do Comércio, 22/02/2024 Apesar do ranking da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de continuidade de fornecimento de energia em 2023 ainda não ter sido publicado, o que deve ocorrer agora em março, dificilmente a CEEE Grupo Equatorial se afastará muito do resultado de 2022, quando ocupou a última colocação da lista, de um total de 29 concessionárias (). A desculpa de que a empresa estava com péssima infraestrutura não é válida, porque o adquirente teve acesso a tudo referente à CEEE e pôde verificar, analisar tecnicamente, antes de fazer sua proposta. (Denise Pizzato)

Reportagem Cultural

Reportagem Cultural, JC, 25/11/2022 A vida social de Porto Alegre já foi cenário de casas noturnas para quase todos os gostos, idades e bolsos. Mas nenhuma chegou tão longe quanto o Girasole. Inaugurado em 20 de julho de 1970, o espaço localizado na rua Vieira de Castro, no bairro Santana, funcionou, de forma ininterrupta e com o mesmo dono durante exatos 47 anos, três meses e 11 dias, até pedir a conta em 31 de outubro de 2017 (). Este lugar é ou melhor! Foi um patrimônio cultural de Porto Alegre. Nasci no bairro Bom Fim, fui morador do bairro Santana, e um dos meus melhores amigos morava em cima do Girasole. Bah, é muita nostalgia para mim. (Rodrigo Camargo)

Esportes

Site do JC, 26/02/2024 O Inter estuda instalar uma proteção retrátil na área onde ficam os torcedores visitantes no Beira-Rio. O objetivo é evitar o arremesso de cadeiras, como ocorreu no último Grenal (). A que ponto chegamos! (Alexandre Valli)

Arroz

JC, 22/22/24 A área dedicada ao cultivo de arroz na safra 2023/2024 cresceu 7,1% em relação ao período anterior, chegando a 900,2 mil hectares plantados. O aumento da semeadura é resultado do bom momento da cultura no mercado, com oferta ajustada, que sustenta um patamar de preços que remuneram o produtor (). O quilo do arroz é um absurdo, está R$ 7,00. (Lane Leszczynski)

Orla do Guaíba

JC, 29/02/2024 As quadras de areia, as três pracinhas com brinquedos e espaços para crianças do trecho 3 da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, foram interditadas por tempo indeterminado. A decisão foi tomada pela prefeitura após coleta e testes laboratoriais parasitológicos apontarem um nível acima do seguro nas áreas de lazer decorrentes da inundação pela água do Guaíba no final de setembro (). Tem que lembrar, também, que é uma área pet friendly. E tem muito, mas muito restaurante que permite cachorros. (João Carlos Almeida)