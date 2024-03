Entrevista Especial, Jornal do Comércio, 19/02/2024 Embora a questão ambiental seja um dos temas mais urgentes da atualidade, as gestões públicas precisam ser mais efetivas e pragmáticas no alocamento de recursos. Segundo a secretaria estadual do Meio Ambiente, Marjorie Kauffmann, a pasta trabalha com o conceito de que adaptação é resiliência (). É difícil acreditar que as pessoas não entendem o que está acontecendo. O planeta não vai se autodestruir. Se não levarmos em conta os avisos enviados pela natureza na forma de mudanças climáticas, que não são eventos aleatórios, a tendência é que a destruição da natureza, que vêm acontecendo há décadas, aumente a cada ano. Se tudo isso não acabar com a vida no planeta, creio que os humanos vão conseguir. (Nell Morato)

Meio Ambiente II

É verdade! Vai provocar mudanças da população com certeza. (Delton Castro)

Meio Ambiente III

Nossa, o planeta já tem 5 bilhões de anos, mas o clima está mudando justamente agora no RS? (Peter Andersen Cavalcanti)

Bairro Petrópolis

O trabalho de limpeza do terreno e de terraplanagem realizados na avenida Bagé, quase esquina com a avenida Ijuí, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, é um tapa na cara dos moradores do entorno. Além do barulho de máquinas pesadas (e da gritaria dos operários) se iniciarem às 7h, a rua tem congestionamentos permanentes devido à presença constante de caminhões. Sugiro à prefeitura uma visita ao local. (Gilberto Jasper)

Ciclovia da Ipiranga

Depois de cerca de cinco meses do desabamento da ciclovia no Arroio Dilúvio, a circulação de ciclistas segue suspensa na avenida Ipiranga, no trecho entre as ruas São Luís e Santana, em Porto Alegre. Enquanto isso, a EPTC orienta que, nos locais em que permanece a interdição, ciclistas utilizem o passeio compartilhado com pedestres (Site do JC, 23/02/2024). De acordo com o artigo 59 do Código Brasileiro de Trânsito, não é permitida a circulação de bicicletas pela calçada, a menos que haja sinalização permissiva pelo órgão público responsável. Foi colocada sinalização? (Rudiran Fernandes Messias)