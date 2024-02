Meio Ambiente

Jornal do Comércio, 27/02/2024 Apenas sete dos 20 municípios do Litoral Norte têm coleta seletiva: Capão da Canoa, Dom Pedro de Alcântara, Osório, Torres, Tramandaí, Três Cachoeiras e Xangri-Lá. Isso significa, portanto, que só 37% da região conta com o serviço (). Em Torres tem coleta seletiva, mas seletiva mesmo. Só levam papelão e algo mais que agrade. As lixeiras têm espaço para lixo seco, mas acaba sendo levado junto a dejetos por deficiência de coleta. (Jesus Pires da Rosa)

Gastronomia

Caderno GeraçãoE, JC, 22/02/2024 Um casal de colombianos abriu em Porto Alegre um restaurante de comidas típicas. Naturais de Barranquilla, os empreendedores vendem empanadas, arepas e patacones, em opções prontas e congeladas (). Amo a Colômbia! Morei dois anos em Bogotá! Louca para ir conhecer esse pedacinho da Colômbia em Porto Alegre. Arepa de choclo! Amo! (Andréa Dippe)

Instituto de educação

JC, 20/02/2024 O Instituto de Educação General Flores da Cunha, em Porto Alegre, foi entregue restaurado no dia 19 de fevereiro, durante a abertura do ano letivo. A instituição, tombada pelo patrimônio histórico, volta a funcionar após cerca de 10 anos para receber 1.014 estudantes nos turnos da manhã, da tarde e da noite (). Mas como que conseguem gastar R$ 23 milhões em uma reforma? (Denise Zappas)

Rodoviária de Torres

A rodoviária de Torres, no Litoral Norte gaúcho, permanecerá no prédio onde ficava a antiga Churrascaria Mirim, na Estrada do Mar. A situação, que era provisória desde 2021, passou a ser definitiva. Muito vergonhoso isso! Imagina Torres não ter uma rodoviária dentro da cidade e os usuários terem de se deslocar até a Estrada do Mar para pegar o ônibus. (Ivana Meri Boff)

Educação

Site do JC, 20/02/2024 As escolas da rede municipal de ensino de Porto Alegre que incentivarem ações antirracistas serão premiadas com um selo. O projeto de lei foi aprovado na Câmara de Vereadores (). Que maravilha! Que tenham mais escolas assim em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e no Brasil! (Eliane dos Santos)

Saúde Animal

Após realizar o Censo Animal, a prefeitura de Porto Alegre projeta castrar 80 mil cães e gatos até o fim de 2024. Hoje, na cidade, são 815,4 mil no total, sendo 533.873 cães e 281.532 gatos ( JC, 21/02/2024 ). Iniciativa importante e necessária para acabar com os cães de rua. (Katia Veeck)