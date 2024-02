Mercado de trabalho

Reportagem especial, Caderno Empresas & Negócios, Jornal do Comércio, 19/02/2024 O envelhecimento atinge o sexo feminino de forma mais severa com relação à carreira devido a uma crença equivocada de que elas perdem agilidade ou possuem dificuldade para lidar com as novas tecnologias. Contudo, algumas empresas começaram a levantar discussões sobre a contratação de mulheres mais velhas e conscientizar as equipes a apoiar e aprender com sua maturidade (). Elas têm experiência, paciência, resiliência e muita competência. (Patricia Scossi)

Começo de Conversa

Coluna Começo de Conversa, JC, 15/02/2024 Antes de se deslocar para a área onde hoje fica a Estação Rodoviária e depois para a altura da antiga Casa Dico, na Farrapos, a Estação Ferroviária de Porto Alegre ficava na Voluntários da Pátria (). Saudades de um tempo que eu não vivi. Deve ter sido muito legal essa época em que os bondes circulavam pela cidade. Seria interessante a sua volta, agora sob a roupagem de VLTs. (Felipe Dalmolin)

Setor aéreo

JC, 27/02/2024 A companhia aérea low cost (baixo custo) Sky Airline está voltando a ofertar voos diretos entre Porto Alegre e a capital do Chile, Santiago (). Uma bela informação para os leitores do JC. (Jaime Eduardo Petersen)

Sistema prisional

Site do JC, 23/02/2024 Medidas para a instalação de canil e gatil no sistema prisional foram definidas em resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. O objetivo é capacitar pessoas privadas de liberdade, por meio da oferta de cursos técnicos de cuidados e treinamento de animais (). Pessoas condenadas deveriam passar o resto da vida na prisão, quantos e quantos inocentes perderam a vida nas mãos de assassinos, sem esquecer dos traficantes, estupradores. Sem palavras para essa iniciativa. (Julyo Cézar)

Torres

A rodoviária de Torres, no Litoral Norte gaúcho, está instalada de maneira provisória desde 2021 no antigo local onde ficava a Churrascaria Mirim, na Estrada do Mar. Porém, de provisória, a situação passou à definitiva. Aquilo não é rodoviária, é um boteco que vende passagens. O Estado deveria ter vergonha de autorizar aquilo em uma cidade que é polo e turística como é Torres. Não vou nem falar do péssimo serviço. (Carlos Renan Evaldt)

Torres II

A rodoviária de Torres no local em que está queima a imagem de uma praia tão linda. É uma rodoviária em péssimas condições, precária. Deveria permanecer onde sempre foi, no Centro da cidade, de fácil acesso a todos. (Geni Pereira Monte)