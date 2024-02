Saúde animal

Jornal do Comércio, 21/02/2024 A prefeitura de Porto Alegre projeta castrar 80 mil cães e gatos até o fim de 2024, segundo o Gabinete da Causa Animal da administração municipal. A previsão ocorre após divulgação do Censo Animal da capital gaúcha, que tem 815,4 mil cães e gatos, sendo 533.873 cães e 281.532 gatos em toda a cidade. O censo deve colaborar com a criação e a ampliação de políticas públicas voltadas para a população de animais de rua (). Está mesmo na hora de fazerem alguma coisa, pois esses animaizinhos acabam sofrendo pelas vias da cidade. (Dirce S. Tomczak)

Varejo

JC, 26/02/2024 A gaúcha Lojas Renner, maior varejista de moda do Brasil, vai manter a expansão em 2024, no mesmo ritmo de 2023, segundo informou o CEO da companhia à coluna Minuto Varejo (). Eu sou das antigas, gosto de ver o produto que estou comprando, não compro nada por aplicativos. (Ademir Maier)

Rodovias

Anuário de investimentos, JC, 15/02/2024 A concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, que opera rodovias estaduais entre a Serra Gaúcha e o Vale do Caí, tem nos planos investir pelo menos R$ 220 milhões até o começo de 2025 entre as ERSs 122, 446 e 240, as RSCs 453 e 287 e a BR-470, incluindo duplicações (). E a RS-115, nada? A rodovia que liga a cidade com mais turistas no Estado segue em pista simples. (Fernando Teuschel)

Indústria

JC, 21/02/2024 A nova sede da fabricante de tratores indiana Mahindra no Brasil, com sede na cidade gaúcha de Araricá, deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2025. A empresa adquiriu uma área de 93 mil metros quadrados na RS-239 e irá construir um complexo industrial de 14 mil metros quadrados para triplicar a produção anual de tratores no País (). Ótima notícia para o desenvolvimento do município e para a criação de emprego e renda. (Eliseu Ely)

Bar do Osvaldo

Site do JC, 15/02/2024 Localizado na avenida Osvaldo Aranha, via que inspirou o nome do estabelecimento, o Bar do Osvaldo anunciou o fechamento das portas (). Numa cidade onde a felicidade é proibida depois das 23h, essa triste notícia não surpreende. O confinamento da população às 23h ou 24h, com a imposição do fechamento de bares e restaurantes nesse horário, gera insegurança nas ruas, menos empregos, menos geração de impostos e menos vida. A triste Porto Alegre que massacra os empreendedores noturnos e os trabalhadores de todas as áreas que são movimentadas por esse setor. Até quando Porto Alegre será a única Capital do Brasil sem bares e lanchonetes funcionando até 2, 3 ou 4h da manhã, gerando mais empregos e convivência? (Ernani de Lorenzi Campelo)