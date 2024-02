Reportagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comércio, 1º/02/2024 Elmar Bones completa 80 anos com mais de seis décadas de carreira e uma trajetória que o coloca entre os jornalistas mais destacados de sua geração. Elmar é ainda o Bicudo, apelido que trouxe da infância e que foi espalhado pelas redações de Porto Alegre pelos amigos e conterrâneos Kenny Braga e Danilo Ucha (). Grande, Bicudo! Convivi com ele no jornal A Plateia e, depois, em Porto Alegre. Acompanho atentamente seus passos. Admiro de monte esse jornalista de primeira grandeza. (Duda Hamilton)

Torres

Instalada de maneira provisória desde 2021 no antigo local onde ficava a Churrascaria Mirim, na Estrada do Mar, a rodoviária de Torres, no Litoral Norte gaúcho, ficará neste endereço de forma definitiva. É mais uma coisa provisória que se transforma em definitiva. Dá-lhe Brasil! (Paulo Pozza)

Epatur

JC, 22/02/2024 A sede do prédio da antiga Empresa Porto-alegrense de Turismo (Epatur), na Travessa do Carmo, no bairro Cidade Baixa, será vendida pela prefeitura da Capital. O leilão deve ocorrer em abril (). Graças a Deus. Avança Porto Alegre! (Oscar Mundstock)

Projeto social

Caderno GeraçãoE, JC, 22/02/2024 Hoje, aos 40 anos, o músico Junior Medina é mestre de bateria na escola de samba Copacabana, no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre, além de comandar um projeto social voltado a ensinar percussão para jovens da região (). Interessante. Que ele seja abençoado na sua trilha. (Ivani Calvano Gonçalves)

Estradas

JC, 19/02/2024 O Ministério dos Transportes criou um grupo de trabalho que definirá a Rede Nacional de Integração (Rinter), um conjunto de rodovias consideradas as mais importantes do País. Na prática, isso poderá levar a transferência da gestão de rodovias estaduais para o governo federal (). Seria melhor. É só olhar aqui no estado a diferença entre estrada estadual e federal. Se for para acabar com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), que pouco faz pelo que nos custa, já está valendo! (Lucas Novaes)

Saúde

JC, 20/02/2024 O projeto do novo Hospital Materno Infantil Presidente Vargas prevê investimento de R$ 448 milhões e capacidade ampliada de 188 leitos para 216. O hospital será construído em um terreno da prefeitura, na avenida Érico Veríssimo. A licitação deve ocorrer no segundo semestre (). Por que não aproveitar a estrutura do Hospital Parque Belém, que conta com mais de 200 leitos e está abandonado? (André Pereira)