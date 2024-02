Comércio de rua

A Renner, maior varejista de moda do Brasil, começou 2024 com o anúncio do fechamento da penúltima loja de rua de Porto Alegre. Desta vez, sete meses após fechar a unidade no icônico prédio da antiga Livraria do Globo, no Centro Histórico, o alvo é a filial do bairro Moinhos de Vento (Coluna Minuto Varejo, Jornal do Comércio, 06/02/2024). É uma mostra de que o RS não reage, de que as coisas estão indo de mal a pior. Estamos perdendo não só população, mas a nossa identidade. Enquanto São Paulo está ganhando seu túnel, a ponte Rio Grande x São José do Norte não sai do papel, com verba já liberada. (Nevile A. Przybylski)