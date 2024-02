Reportagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comércio, 09/02/2024 O ano de 1984, em Porto Alegre, transcorreu marcado por dois importantes acontecimentos culturais. Na música, o advento da banda Os Replicantes e, no cinema, pela estreia do filme Verdes Anos. A realização de ambos, por sua vez, teve como força-motriz o cineasta Carlos Gerbase, baterista e um dos fundadores dos Replicantes - e que também é roteirista, diretor, escritor, jornalista, e, nas horas vagas, se aventura por uma errática carreira solo como vocalista de rock'n'roll (). Gerbase é uma lenda da cultura gaúcha. (Felipe Figueiró Klovan)

Indústria

JC, 1°/02/2024 Certíssima a Opinião Econômica () do doutor em Economia Bernardo Guimarães. O Brasil é construído, e mal, por setores lobistas. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, juntamente com a Confederação Nacional da Indústria não enxergam o Brasil como um todo. Os benefícios deveriam ser coletivos e não pontuais como sempre são. Falta visão e competência. Tivemos um grande ministro da Indústria e Comércio, chamado Pratini de Moraes, na década de 1970. Incentivou as indústrias básicas, cortando impostos para fomentar o crescimento. Até hoje desfrutamos de exemplos, como os setores moveleiros e calçadistas. (Chico Gaio)

Urbanismo

Site do JC, 26/01/2024 A reclamação sobre fios elétricos e de telefonia pendendo de postes em Porto Alegre é, há anos, uma reclamação constante de moradores. Para dar fim a situação, a prefeitura tem cobrado empresas responsáveis (). Em se tratando de fios soltos, na rua Ary Tarrago, tem uma rede de fios de alta tensão caída junto com um poste na calçada. Se passar um cachorro com certeza irá morrer, sem falar de uma criança. (Abele Stefani Filho)

Rádio

O que está havendo com a Rádio da Universidade? A qualidade de som no AM 1080 está péssima e tem piorado a cada dia. A programação musical que era ótima, está sem critério e já não é mais a mesma de outrora. Será descaso da Ufrgs? É uma pena. (Roseane Weber)

Comércio

JC, 08/02/2024 A situação da marca global das cafeterias Starbucks só piora no Brasil, na esteira das dificuldades da operadora South Rock, em recuperação judicial por dívida bilionária. A coluna Minuto Varejo () flagrou a loja do Centro da Capital fechando mais cedo por insuficiência de funcionários e falta de tampas de copo de café. Se até as lancherias do Abrigo do Bonde andam às moscas no Centro, imagina uma que cobra caro. (Vagner Rodrigues)