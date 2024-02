Caderno GeraçãoE, Jornal do Comércio, 08/02/2024 O pudim é uma sobremesa tradicional na culinária brasileira. Quem ama essa iguaria, agora, tem uma nova versão do doce para experimentar em Porto Alegre: um sorvete inspirado no quitute, feito com a própria sobremesa (). Estou de mudança para o Rio de Janeiro, mas meu programa final em Porto Alegre já está marcado: provar essa delícia! (Clélia Nóbrega)

Gastronomia II

O melhor pudim do mundo, e o sorvete é incrível! (Martha Rosinha)

Cesta básica

JC, 07/02/2024 Os porto-alegrenses tiveram de desembolsar mais em janeiro para comprar itens da cesta básica. Conforme levantamento do Dieese, o valor da cesta básica teve alta de 3,21% em relação a dezembro de 2023 e de 4,47% em relação a janeiro de 2023 (). A maioria dos itens aumentaram os preços, basta ir ao mercado para comprovar. E nem os mais pobres vivem apenas de cesta básica, portanto esses dados não refletem a realidade do consumidor. Poucos itens baixaram ou mantiveram os preços de meses anteriores (óleo de soja, leite, ovos e alguns cortes de carne em promoção), mas os demais aumentaram todos. Qualquer pessoa pode fazer o seu "controle de inflação", basta anotar todas as compras que fez num mês e depois voltar ao mercado no mês seguinte e fazer as mesmas compras que vai ter certeza de que está pagando mais caro. Essa "inflação" divulgada não é a realidade do consumidor. (Cândido Tiaraju)

Centro Histórico

É grave o que está ocorrendo na Rua da Praia, sob pretexto de revitalização. O trecho entre a avenida Borges de Medeiros e rua Dr. Flores está tombado desde os anos 1980, por decreto do governo Olívio Dutra. Seu calçamento histórico foi registrado pelo saudoso Nilo Ruschel, em seu livro magistral sobre o logradouro, mostrando a opinião do visitante ilustre de que não vira no mundo inteiro algo parecido. Pois bem, numa atitude ilegal e despropositada, o município resolveu desfigurar aquele trecho. Cabe aos vereadores, bem como do Ministério Público, através de sua Procuradoria Ambiental, agir com urgência. (Caio Lustosa, ex-Secretário municipal do Meio Ambiente).

Tecnologia

(JC, 05/02/2024 A área de economia, assim como outras, tem sido impactada pela aceleração digital. Para o novo presidente do Corecon-RS, Bruno Lanzer, essas novidades podem servir muito mais como aliadas do que como inimigas da profissão). Parabéns pela entrevista, realmente com conteúdo. (Aristóteles da Rosa Galvão)