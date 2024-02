Tendências do varejo

Após a pandemia, o varejo sofreu uma transformação. A edição de 2024 da NRF Retail's Big Show, em janeiro, em Nova York, trouxe ideias sobre a intensificação do uso de tecnologias para a venda e para conhecer mais os clientes. A delegação do Brasil foi a maior entre as estrangeiras (). Parabéns, ótima a matéria! Estive no evento do CDL-POA - Referente ao Pós NRF 2024. Muito bem organizado, uma plateia sedenta por inovação e ótimos relatos e insights. (Ivani da Costa Silveira)

Metrô de Porto Alegre

Perdão ao colunista Fernando Albrecht, mas o metrô de Porto Alegre foi abandonado por decisão política e não por falta de recursos (). Em abril de 2012, a presidente Dilma e dois de seus ministros prometeram R$ 1 bilhão do PAC 2 para a construção do metrô, mas os recursos do BNDES serviram para financiar a construção de um metrô em Caracas, conta não paga. Aqui, a euforia contaminou meio mundo. Uma curiosidade: a placa da parada de ônibus próxima do Grêmio Náutico Gaúcho informa servir para duas linhas: a Praia de Belas e uma de "Integração com o Metrô". Vejam que com os quase R$ 5 bilhões do Fundo Eleitoral daria para construir dois ou três metrôs. (Sérgio Becker)