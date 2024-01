Durante cinco décadas, Tio Tony encheu de magia o coração dos gaúchos. O rio-grandino Paulo Roberto Brito Martins decidiu que seria uma mágico profissional pouco antes de completar 11 anos. Ilusionista, animador, empresário e celebridade televisiva, Tio Tony foi personagem popular entre a gurizada gaúcha (. Magnífica e esclarecedora reportagem sobre a atividade e a vida do Tio Tony. Cumprimentos ao autor do texto, Marcello Campos, e ao JC por sua publicação! (Julio Eugênio Brauner)

Reportagem Cultural II

É sempre bom ler as reportagens de Marcello Campos. Fico grata pela bagagem histórica e cultural que entregas aos leitores. (Clair Jardim)

Energia

Para o governo do Rio Grande do Sul ainda é cedo para se debater uma possível cassação da concessão do serviço da CEEE Equatorial na energia elétrica do Estado, após os sucessivos problemas que vêm ocorrendo pós-temporais. No entanto, não se descarta que ocorra caso seja demonstrada omissão e falta de investimento da empresa como causadores recorrentes desses problemas (). É aceitável o nível de resposta da companhia diante de um evento climático, que convenhamos, foi muito forte, mas nada que já não tenha acontecido e que, possivelmente, se repetirá. Não está em discussão privatização ou estatização. O que se discute é o planejamento da empresa para crises como a que se instalou com o temporal de 16 de janeiro. Não é aceitável, e o Estado deve, sim, repensar o negócio que foi realizado. (Marco Antônio Domingues)