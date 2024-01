Coluna Pensar a Cidade, Jornal do Comércio, 18/01/2024 Pelo menos 500 árvores caíram em Porto Alegre com o temporal que atingiu a cidade no dia 16 de janeiro. Um dos pontos sugeridos por concessionárias do setor elétrico é a discussão da arborização das cidades para que seja possível uma retomada mais ágil da energia para os clientes que ficam sem luz (). Por que a prefeitura não deixa cada prédio se encarregar da poda das árvores? Eles não podam, deixam as árvores podres, vem o temporal e elas caem sobre os fios e daí empurram para a CEEE Equatorial. (Maria Inês Jacques Santos)

Arborização II

As árvores são o que nos salvam, nos dão qualidade de vida, sombra, o canto dos passarinhos, as flores. Uma boa manutenção não significa apenas podar com ritmo e harmonia, mas também deixar espaço de solo permeável adequado para cada uma se manter saudável e bem nutrida. Que sirva de aprendizado para melhorar os sistemas emergenciais. Na minha casa, a luz ainda estava instável após seis dias - foram cinco sem energia e dois sem água. Para além do estresse na rotina diária, a reflexão a reflexão que ficou foi quanta facilidade tenho na minha vida com água potável saindo da torneira e iluminação clicando um botão. Que a natureza continue nos ensinando que a vida também é bela. (Danielle Camaratta)

Placas

JC, 19/01/2024 A perda de placas de veículos durante os temporais em Porto Alegre é mais comum do que se imagina. Para auxiliar motoristas, que caso não encontrem o equipamento devem confeccionar outro e pagar por isso, a EPTC recolhe as placas que encontra na rua e deixa disponíveis para retirada na sede da empresa (). Porque a EPTC não presta um serviço de utilidade pública e encaminha correspondência aos proprietários os chamando? Eles têm todas as informações no sistema! (Léo Josi)