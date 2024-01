Investimentos no RS

A Verallia, multinacional francesa que opera em Campo Bom, no Vale do Sinos, prevê inaugurar no começo do segundo semestre deste ano, já com sua capacidade plena de produção, a estrutura duplicada da sua fábrica. A perspectiva da empresa é saltar de 600 mil para 1,3 milhão unidades de embalagens de vidro produzidas por dia na unidade gaúcha, que concentra 40% da produção da Verallia no Brasil (Jornal do Comércio, 16/01/2024). Muito bom. Não sei se já possui, mas caso não possua seria interessante a empresa lançar um sistema de reciclagem. (Lucas Rosa de Lima)