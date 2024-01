O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, afirmou no fim de semana, durante coletiva de imprensa para atualizar sobre a situação da cidade e, principalmente, da falta de luz após o temporal do dia 16 de janeiro, que o licenciamento de novos empreendimentos estarão condicionados ao enterramentos da rede de energia elétrica. Ao menos 1,3 milhão de pessoas ficaram sem luz na Região Metropolitana (). A ideia de Melo é genial, mas não vai sair do papel porque o custo do aterramento de fios é oito vezes maior que o sistema atual. De onde sairá o dinheiro? (Renato Teixeira)

Energia elétrica II

Com o anúncio de Sebastião Melo sobre o aterramento de fios de energia, a prefeitura joga o custo para o consumidor/empresário novamente. (Fernando Lopes)

Energia elétrica III

Esse aterramento já era pra ter começado há muito tempo, mas se iniciar agora já é um grande passo para Porto Alegre. (Juarez Fernandes de Souza)

Indústria

A multinacional francesa Verallia prevê inaugurar no começo do segundo semestre deste ano, já com sua capacidade plena de produção, a estrutura duplicada da sua fábrica em Campo Bom, no Vale do Sinos. A perspectiva da empresa é saltar de 600 mil para 1,3 milhão unidades de embalagens de vidro produzidas por dia na unidade gaúcha, que concentra 40% da produção da Verallia no Brasil. A empresa também possui unidades em Minas Gerais e São Paulo (). Sucesso para esta empresa! Que assim mais pessoas possam ter empregos. (Lucas Oliveira)