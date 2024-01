Em Foco, Jornal do Comércio, 16/01/2024 No Memorial da Ospa, o público pode conhecer a fundo a história de uma das mais longevas orquestras do Brasil, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. O local guarda o acervo acumulado pela Orquestra ao longo de sua história. São milhares de itens documentando mais de 3 mil concertos (). A Ospa fará 74 anos em 2024. Uma orquestra que nunca parou nessas mais de sete décadas. O Memorial consegue mostrar de forma muito concisa, didática e com interatividade um resumo da história dessa importante Fundação Cultural que é de todos os gaúchos, patrimônio cultural por lei e mantida pelo Estado do RS. Vale muito a visita! (Walter Schinke)

Temporal

JC, 19/01/2024 Após o temporal de terça-feira passada, diversos bairros da Capital, além de falta de energia elétrica, também registraram falta de água (). A falta de energia em bombas de abastecimento ou de tratamento de água passou do ponto de responsabilidade. Já está em tempo de não passarmos mais por esse problema. (Eloy Santos)

CPI

Site do JC, 18/01/2024 A bancada do PT na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul protocolou um requerimento pedindo a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar a qualidade no atendimento da CEEE Equatorial aos mais de 3,6 milhões de habitantes das regiões abrangidas pela concessão (). Alguém tem que fazer algo. Não interessa o partido. O povo está no prejuízo. (Leonardo Cachambu)

Morcegos

Site do JC, 16/1/2024 Os comerciantes da Galeria Elo Center, na rua Voluntários da Pátria, no Centro Histórico de Porto Alegre, se depararam com a aglomeração de dezenas de morcegos nas janelas do segundo andar, tendo que deixar de operar (). A mudança climática está em curso e esses bichinhos estão perdendo seus habitats. Eles, que têm importante função na natureza, devem ser protegidos. Os humanos que se virem! (Andrea Weschenfelder)

Litoral

Impressionante a sujeira das praias gaúchas. Acessos e calçadas ruins, ruas e avenidas esburacadas, praças mal cuidadas, sem limpeza periódica, com mosquitos, muito mato e pouco ou nenhum serviço. Sem sinalização e indicativos de ruas e referências comerciais, reclamar para quem, se não vemos fiscais ou policiais à disposição? Isso tudo faz com que turistas e até moradores habituais acabem por buscar praias principalmente em Santa Catarina, onde se encontram preços mais acessíveis, praias limpas e ambientes mais agradáveis, e com IPTU mais em conta, além da gastronomia mais diversificada e econômica. Veraniei 18 anos em Torres e cansei de pagar IPTU caríssimo e sem acessos decentes para chegar ao balneário. (Ramiro Nunes de Almeida Filho)