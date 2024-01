Jornal do Comércio, 18/01/2024 A forte chuva e os ventos que atingiram o Rio Grande do Sul na terça-feira deixaram um rastro de destruição em várias cidades. Em Porto Alegre, o vento chegou a 89 km/h no Aeroporto Salgado Filho. Na Zona Sul da cidade, as rajadas passaram de 100 km/h. No dia seguinte, o cenário era de árvores, galhos, postes de luz e outros objetos caídos, bloqueando totalmente ou parcialmente ruas e avenidas. Além disso, mais de 1 milhão de pessoas chegaram a ficar sem luz na Região Metropolitana e outras tantas sem água (). Fizeram infraestrutura de drenagem adequada? Não! Monitoraram e podaram árvores com risco de queda? Não! Ajustaram a rede elétrica para eventos deste porte que se repetem com frequência? Não! E ainda esperam que nunca aconteça algo que sempre acontece. (Ernane Pfuller)

Não estou tirando a responsabilidade da CEEE Equatorial, muito menos da prefeitura de Porto Alegre, mas com os ventos registrados no temporal e o número de árvores que caiu, é difícil mesmo voltar tudo ao normal em 24 horas. Obviamente que podas com mais agilidade e mais equipes de eletricistas seriam o correto. (Izaías de Sousa)

Se houvesse manutenção e prevenção, os danos seriam menores. O descaso público é terrível. (Ana Machado)

Porto Alegre precisa de uma administração mais atenta em vários aspectos. (Rúbia Fernandes)

Site do JC, 16/1/2024 Os comerciantes da Galeria Elo Center, na rua Voluntários da Pátria, no Centro Histórico de Porto Alegre, passaram por uma situação inusitada: uma aglomeração de dezenas de morcegos nas janelas do segundo andar, tendo que deixar de operar (). Aguardar que abandonem? Seria cômico, se não fosse trágico. Assunto de responsabilidade do controle de zoonoses do município. E de saúde pública, obviamente. Jamais sentar e esperar será a solução. (Rejane Martens)

Terreno da Smic

JC, 17/01/2024 O terreno do prédio da antiga Secretaria da Produção, Indústria e Comércio (Smic) de Porto Alegre, na avenida Osvaldo Aranha, quase no acesso ao Túnel da Conceição, ainda não tem destino certo. A construção terminou de ser demolida em setembro de 2022, após seis anos de impasses sobre possíveis concessões (). Faz uma moradia com vários apartamentos, financiados pelo IPTU que pagamos, para aqueles que não têm onde morar em Porto Alegre. (Voltaire Fróes)