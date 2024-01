Anuário de Investimentos, Jornal do Comércio, 10/01/2024 A Cooperativa Agroindustrial Paraíso (Coapar), criada há apenas quatro anos, ergueu, no município de Dois Lajeados, no Vale do Taquari, a sua primeira indústria para a produção de sucos e conservas a partir da uva produzida pelos seus associados. Foram R$ 4 milhões em investimento na fábrica (). O Brasil voltou! Está crescendo em todas as áreas. (Eliseu Isalto)

Indústria II

Viva aos empreendedores que geram riquezas para o País, sempre encarando os desafios com coragem, apesar da situação. (Tiago Zarpelon)

Minuto Varejo e NRF

Site do JC, 15/01/2024 A coluna Minuto Varejo está em Nova York cobrindo a NRF Retail's Big Show, um dos maiores eventos do mundo sobre inovação e tendência no varejo. Na segunda-feira, a colunista Patrícia Comunello fez uma live no Instagram do JC direto do evento (). Perfeita a live! Parabéns à jornalista pelo trabalho! (Marta Moterle Piva)

Estradas

(JC, 16/01/2024 Dados da publicação Radar CNT do Transporte - Pontos Críticos 2023, publicados pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), identificaram 2.648 ocorrências graves na malha rodoviária brasileira no ano passado, resultado 1,5% superior ao de 2022. No Rio Grande do Sul, foram relacionados 59 trechos com problemas). As estradas estão arrebentadas, manutenção zero. (Elisabeth Sasso)

Prédio histórico

Site do JC, 12/01/2024 O prédio histórico localizado na esquina das ruas General Câmara e Andrade Neves, no Centro de Porto Alegre, ficou marcado pela conturbada reintegração de posse da ocupação Lanceiros Negros, em 2017. Desocupado desde então, a previsão para o início das reformas para transformá-lo no anexo da Biblioteca Pública do Estado ocorrerá a partir de 2025 (). Um prédio lindo como esse! Pena que hoje só tenhamos caixinhas sem personalidade. (Margarete Oliveira)

Drenagem urbana

JC, 15/01/2024 O alagamento de diversas ruas de Porto Alegre toda vez que chove um pouco mais forte dificulta o tráfego de pessoas e veículos e causa transtornos à cidade. Hoje, o valor das obras de macrodrenagem necessárias na Capital é estimado em mais de R$ 4 bilhões, praticamente inviável de ocorrer (). Engraçado que quando refizeram o conduto Álvaro Chaves não era inviável, né? A avenida Goethe alagava sempre e, depois disso, nunca mais. Agora é inviável. Inviável porque querem privatizar. (Milene Bordini)