Jornal do Comércio, edição de 15/01/2024 Porto Alegre tem sofrido com um problema frequente quando chove: o alagamento de diversas ruas, dificultando o tráfego de pessoas e veículos e causando transtornos à cidade. Um ponto que desperta questionamentos é o porquê de as vias da cidade ficarem tão alagadas em tão pouco tempo (). Alaga porque os bueiros não são limpos com frequência, muito menos as tubulações do esgoto pluvial. Aliás, o último prefeito que atuou neste sentido foi o Guilherme Socias Villela (1975-1983). (Ricardo Brauner)

Chuvas II

O povo joga lixo em tudo que é canto. Esse é o motivo. Falta educação às pessoas. (Eliseu Ely)

Chuvas III

Alaga tão rápido pois o solo da Capital está cada vez mais selado por asfalto e concreto e não temos um sistema de escoamento de água suficiente para evitar que isso ocorra. E vai piorar. (Fábio Backes)

Calor

O ano de 2023 foi o mais quente já registrado no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. De acordo com o órgão oficial da previsão do tempo no País, a média do ano passado chegou a 24,92°C, superando 2015 e 2019 (JC, 10/01/2024). Realmente. Espero que 2024 tenha dó da gente e que o calor diminua, porque no ano passado foi difícil de aguentar. (Rosimara Lima)

Recuperação judicial

Em 2023, 110 empresas tiveram aprovados pedidos de recuperação judicial no RS. O número triplicou, se comparado com o ano anterior, segundo levantamento da Junta Comercial, Industrial e Serviços (JucisRS). Em 2022, foram 38 pedidos aprovados (JC, 10/01/2024). Recuperação Judicial é "devo, gastei tudo e agora não tenho como pagar!" (Roseli Pescador Della Pozza)

Israel-Gaza

No dia 10 de janeiro, o Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota na qual declarou apoio à acusação feita na Corte Internacional de Justiça da ONU, pelo governo da África do Sul contra Israel, pelo crime de genocídio da Faixa de Gaza (Site do JC, 10/01/2024). Excelente análise. (Alexandre Vieira)

Polícia e Justiça

A violência policial cresce no Brasil desde 2018, segundo o Relatório Mundial sobre Direitos Humanos divulgado pela organização não governamental Human Rights Watch neste mês (Site do Jornal do Comércio, 12/01/2024). Dessas pessoas, quantas eram bandidos? Vejo erro da justiça, já que a polícia prende o bandido hoje e amanhã os juízes soltam. (Adailton Almeida)