A escolha dos representantes comunitários que irão integrar o Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre recém começou, mas já é possível afirmar que a eleição de 2024 é a maior da história para o conselho na cidade. Surpreendeu o grande número de pessoas que foi até a Câmara Municipal na primeira votação para escolher o colegiado, formado por 28 integrantes e por onde passam os principais projetos urbanísticos da cidade (Coluna Pensar a Cidade, Jornal do Comércio, 12/01/2024). Péssimas condições para os eleitores, corredores com altas temperaturas e sem ventilação. O bar fechou às 18h, não havia como comprar água ou lanche, e a demora era de 3 a 5 horas nas filas. (Beatriz Carlesso)

Plano Diretor II

Como podem administrar a cidade se não conseguem organizar uma eleição? Dava dó de ver pessoas simples, carregando crianças pequenas, enfrentando aquelas filas para votação. (Lorena Holzmann)

Plano Diretor III

A prefeitura mais uma vez desrespeitou o cidadão porto-alegrense ao não oferecer condições mínimas para os eleitores. E alterou o regulamento permitindo que moradores de outras cidades votem no conselho da Capital - basta declarar que trabalha na cidade. (Paulo Renato Menezes)

Drenagem urbana

JC, 15/01/2024 As recentes chuvas intensas registradas em Porto Alegre mostram que, em menos de uma hora, a cidade fica alagada em diversas vias. O fato voltou a ser registrado no último domingo - pelo menos a terceira ocorrência do tipo desde o começo do ano. Para resolver o problema, especialista da Ufrgs sugeriu a cobrança de uma taxa exclusiva para prevenir a situação, o que foi descartado pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (). Se taxas resolvessem os problemas do Brasil, estaríamos no paraíso. (Paschoal Vanti Filho)

Pandemia

A pandemia da Covid-19 deixou reflexos que jamais irão mudar, especialmente em cidades do RS. No passado, todos gostavam de sair às ruas para degustar o melhor da culinária gaúcha. Hoje, muitas pessoas continuam apreciando, mas fazem seus pedidos através do delivery. Muitos escritórios fecharam e juntaram-se às residências e o trabalho segue em ritmo de home office. Pessoas são recebidas, mas sem grandes aglomerações. E quem caminha seja pelas ruas da Capital e das cidades interioranas encontra pessoas transitando de máscara, mantendo o distanciamento social e usando álcool em gel. Depois da pandemia, a rotina não voltou à normalidade. Parece que tudo ficou muito estranho. (Guido Ávila)