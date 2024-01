Menos de um ano depois de inaugurar sua fábrica no Polo Químico de Montenegro, no Vale do Caí, a Cimento Gaúcho assinou no dia 10 de janeiro um novo protocolo de intenções com o governo do Rio Grande do Sul prevendo R$ 161,1 milhões em investimentos para a ampliação da fábrica e implantação de uma nova unidade em Candiota (Jornal do Comércio, 11/01/2024). Uma bela notícia para Montenegro, onde já temos várias indústrias gerando muitos empregos. (Ricardo Bottcher)