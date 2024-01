Jornal do Comércio, edição 09/01/2024 Desde 2021, o setor de distribuição da CEEE é administrado pelo Grupo Equatorial Energia. Uma das justificativas do governo gaúcho para a privatização da CEEE-D foi a perspectiva de a empresa conseguir se enquadrar dentro dos parâmetros de qualidade de prestação de serviço impostos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). No entanto, a concessionária gaúcha não conseguiu alcançar o desempenho desejado (). Privatização é excelente desde que, junto com ela, haja a quebra de monopólio. (Nicolas Bueno)

Energia II

Como tem sido visto e sentido, o foco é o lucro e não satisfação do cliente. (Mário Olavo Carvalho Guimarães)

Posto da Redenção

JC, 09/01/2024 A área do antigo posto de combustíveis da Redenção, na avenida Osvaldo Aranha com a rua José Bonifácio, em Porto Alegre, será ocupada por uma operação gastronômica. O terreno é de propriedade do município e receberá proposta de licitantes (). No meio do intenso barulho e poeira da avenida Osvaldo Aranha? Não seria melhor expandir o posto da Brigada Militar ali na Redenção? (Ivan Lima)

Empresas

JC, 07/01/2024 Gostei muito do artigo de Déa Machado sobre a importância das pessoas para o desempenho das empresas, publicado no caderno Empresas & Negócios (). A reflexão é extremamente pertinente em tempos de mudanças dos modelos de trabalho - remoto, híbrido, presencial - e com as novas gerações ingressando nos mercados. (Lena Miessva)

Vaticano

Site, JC, 08/01/2024 Poucas semanas após permitir a bênção a casais homoafetivos, o Papa se manifestou novamente sobre temas caros à Igreja Católica e criticou a prática da barriga de aluguel e a teoria de gênero (). Não se pode esquecer que também é deplorável uma igreja pregar a fraternidade aos outros com igrejas e o Vaticano cheio de riquezas acumuladas! (Lucas Novaes)

Costa Doce

A 100 quilômetros de Porto Alegre, Tapes, na Costa Doce gaúcha, é destino certo para milhares de turistas neste verão. Tapes é legal, mas Arambaré é melhor no verão! (Douglas Decavata)