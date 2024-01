Jornal do Comércio, edição de 10/01/2024 O número de empresas que entrou com pedido de recuperação judicial no Rio Grande do Sul em 2023 triplicou em relação ao ano anterior. Foram 110 empresas com pedidos aprovados no Estado. Também aumentaram, porém em ritmo menor, os pedidos de falência, de acordo com o levantamento da Junta Comercial, Industrial e Serviços do RS (). Enquanto a carga tributária for da maneira que é e o funcionalismo público levar quase toda a receita, será assim para pior. (Denise Pazetto)

Rio Grande

Site do JC, 05/01/2024 A obra de dragagem de manutenção do canal de acesso ao Porto do Rio Grande iniciou o mês de janeiro com 73% de conclusão. Todo o material dragado está sendo depositado em área licenciada pelo Ibama (). Obra de extrema importância não só para o Rio Grande, mas para o Estado como um todo! (Ivo Vargas)

Carro elétrico

Automotor, Jornal do Comércio, 05/01/2024 Depois de 50 anos do lançamento do Fiat Cinquecento, no pós-Segunda Guerra, em 2007 o veículo voltou ao mercado atualizado, mas sem perder a essência do design retrô. Agora, a novidade é uma versão do automóvel 100% elétrica (). As baterias dos carros elétricos são muito caras! (Souza Gomes)

Quadrilátero Central

JC, 04/01/2024 As obras no chamado Quadrilátero Central, no Centro Histórico de Porto Alegre, foram retomadas no dia 3 de janeiro, após uma paralisação para evitar prejuízos aos comerciantes no período de Natal, já que as máquinas trabalhando causavam transtorno ao trânsito de pedestres (). Até 2050 essa obra deve acabar. (Valdir Leusin)

Pedágio

Jornal do Comércio, 04/01/2024 O reajuste do pedágio nas rodovias da Ecosul, concessionária que administra cinco praças na BR-116 e BR- 392, na Região Sul do Rio Grande do Sul, gerou protestos nas cidades de Camaquã e Capão Seco. A tarifa, que já era considerada a mais cara do Estado (R$ 15,20) foi reajustada para R$ 19,60 para veículos leves (). E as obras previstas em contrato e que não foram realizadas? (Hugo Volkart)

Democracia

Terrorismo sem atentados à bomba, tentativa de golpe sem líder e sem armas, planejamento de enforcamento sem pelourinho. A verdadeira democracia dispensa qualificativos, mas a brasileira parece que se tornou delirante. (Sérgio Becker)