A festa de Réveillon de Porto Alegre encheu a orla do Guaíba junto à Usina do Gasômetro. Além dos shows musicais, uma festa com fogos de artifício iluminou a noite anunciando a chegada de 2024 ( "Festa da Virada atrai multidão em Porto Alegre", Jornal do Comércio, edição de 02/01/2024 ). Eu estava lá, estava ótimo. As pessoas reclamam de tudo. E outra, eram 3 horas da manhã quando saí de lá e o pessoal que lida já estava lá limpando o lixo, que a gente produz em casa também. (Renata Sá Brito)

Réveillon 2

Estava lindo. Bem organizado e com segurança. Primeira vez que fui. Gostei bastante. Às 3h, o pessoal da limpeza já estava trabalhando pra deixar tudo limpo. (Claudia Donada Rosa)

Polo Naval

Após ser impactado pelas consequências da Operação Lava Jato, o Estaleiro Rio Grande busca diversificar suas operações atuando com a movimentação de cargas, reparos de embarcações e com o desmonte de plataformas de petróleo ( Jornal do Comércio, edição de 28/12/2023 ). Muito bem, mas o complexo do estaleiro continua ocioso. Muita estrutura para pouco trabalho. Lamentável o que fizeram com o Polo Naval de Rio Grande. (Ângelo Regis)

Ponte

Deve ser inaugurada no dia 20 de janeiro uma ponte temporária para ligar os municípios de Nova Roma do Sul e Farroupilha, na ERS-448. Parabéns à comunidade envolvida na reconstrução da ponte! Fantástico! (Fernando José Dal Molin)

Carris

A Empresa de Transporte Coletivo Viamão Ltda, vencedora do leilão da Companhia Carris Porto-Alegrense, deve assumir a operação dos ônibus de transporte público em Porto Alegre na largada de 2024 ( Jornal do Comércio, edição de 20/12/2023 ). Preferiria que após privatizada a nova gestora trocasse o nome da empresa e Carris virasse uma espécie de fundação voltada à gestão do transporte público da Capital, algo que hoje não temos. (Marcelo Santos)

Litoral

Diferentemente das praias nordestinas, as gaúchas não contam com coqueiros à beira-mar, e sim uma árvore chamada Casuarina, que cresce nas areias ( Jornal do Comércio, 02/01/2024 ). É maravilhoso um lugar com árvores. Pena que muitas delas foram arrancadas em nome da tal revitalização que, na minha opinião, ficaria muito mais bonita e aproveitável com as sombras das árvores. (Helena Santos)