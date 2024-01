coluna Pensar a cidade, Jornal do Comércio, edição de 03/01/2024 Levantamento realizado por pesquisador da Universidade de São Paulo aponta que 99 cidades brasileiras adotaram o passe livre no transporte coletivo urbano. No Rio Grande do Sul, as cidades de Parobé e Pedro Osório adotaram a medida (). Se gratuidade resolvesse os problemas, por que não dão tudo de graça? Comida, supermercado, restaurante, farmácia. Simples, porque não existe nada de graça, estamos pagando, e pagando mesmo sem usar. (João Carlos Almeida)

Ciclovia

Jornal do Comércio, 04/01/2024 A prefeitura de Porto Alegre anunciou que irá liberar para circulação um trecho da ciclovia da avenida Ipiranga, em Porto Alegre (). Esta ciclovia é o maior descaso. Depois vão para reuniões da COP vender a cidade como sustentável. Demagogia pura. (Marcelo Roncato)

Quadrilátero Central

Jornal do Comércio, 4/1/2024 As obras no chamado Quadrilátero Central, localizado no Centro Histórico de Porto Alegre, foram retomadas na quarta-feira, após uma paralisação para evitar prejuízos aos comerciantes no período de Natal (). Não existe obra sem transtornos! Estamos com uma aqui na Cel. Feijó, mas logo tudo estará melhor e mais bonito. (Roberto Chaffe)

Quadrilátero Central II

Pessoal quer Centro bonito, mas não quer transtorno. Vocês nunca fizeram obra em casa? Faz parte. (Nice Santos)

GeraçãoE de verão

Especial de verão do caderno GeraçãoE, JC, 04/01/2024 Ponto clássico para quem quer saborear um sorvete em Capão da Canoa, a sorveteria Gelf's opera na praia gaúcha desde 1984 (). Parabéns ao Mário e a família Gelfs, por todo o profissionalismo e dedicação de todos esses anos! (Lucas Silveira Mostardeiro)

Atacarejos

coluna Minuto Varejo, Jornal do Comércio, 02/01/2024 A Comercial Zaffari, dona da bandeira Stock Center, chegou a 30 unidades do atacarejo em 2023. A expectativa da companhia é de fechar o ano de 2027 com 60 lojas (). Os caras são os melhores do ramo e não tem pra ninguém. Fico feliz de ver gaúchos que fazem acontecer, isso é ótimo para o nosso Estado e a sociedade em geral. (Henrique Ferreira)

Atacarejos 2

Que maravilha! Crescimento e qualidade para todos! (Dani Genz Uszacki)