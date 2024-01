Jornal do Comércio, 27/12/2023 Histórico local de conquistas do Grêmio, o estádio Olímpico está fechado há 10 anos e pouco se sabe sobre o futuro da construção que hoje está abandonada (). Que abuso! Pobres moradores do bairro que sofrem todo o impacto negativo desse abandono, enquanto tal estrutura deveria há muito ter sido implodida, liberando o terreno para usos diversos agregadores de valor a esse bairro. Omissão abusiva e muito feio para o Grêmio desrespeitar a cidade e especialmente esse bairro assim. (João Maurício Hack Cardoso)

Atacarejos

Site do JC O Grupo Zaffari, maior supermercadista do Rio Grande do Sul, segue os trabalhos com vistas a abrir uma unidade do seu atacarejo Cestto na área da antiga Gaúcha Cross, no entorno da avenida Protásio Alves esquina com rua Ary Tarragô, na Zona Leste de Porto Alegre (). São 20 anos esperando a valorização do bairro com o Shopping Jardim Itália e resolvem construir um atacarejo. Acredito que a decisão tenha sido tomada em virtude das contrapartidas exigidas pela prefeitura de Porto Alegre em obras viárias, para liberar a contratação do shopping. Com o atacarejo serão só acessos, custo relativamente bem menor. (Carlos Renato Correa)

Agrião

Jornal do Comércio, 29/12/2023 Em pesquisa recente, realizada pelo Centers For Disease Control and Prevention (CDC), na Universidade William Paterson, em Nova Jersey (EUA), o agrião foi eleito o vegetal mais saudável do mundo (). O agrião cresce em qualquer valeta. Precisamos cuidar a sua procedência e lavar muito bem, esfregando bem. No Sul há muita Fascíola hepática e as metacercarias se grudam nas folhas do agrião. Em comunidades rurais é um perigo. (Vera Signorini)

Agrião 2

Muito cuidado com a procedência. Hoje em dia é muito difícil cultivar agrião, pois os mananciais de água estão comprometidos. (João da Silveira)

Litoral

Site do JC, 29/12/2023 As dunas das praias do Rio Grande do Sul têm diminuído consideravelmente nos últimos anos. O evento é antigo, mas se acelerou em 2023 em razão do clima (). Quando criança nos anos 1970, as dunas de Cidreira eram enormes, de baixo via-se as pessoas lá em cima pequenas. (Nei Fernandes Ferreira)

Hotel

JC, 02/01/2024 Prédio icônico, o famoso Hotel Redondo, de Rainha do Mar, está desocupado desde 2021 (). Muitas e muitas histórias no redondo. Tinha fliperama, tinha bailes, tinha donos muito queridos e dedicados. (Rafa Sebben)