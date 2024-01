Jornal do Comércio, Coluna Minuto Varejo, 02/01/2024 O Rio Grande do Sul tem uma espécie de rei dos atacarejos. O maior grupo do segmento é a Comercial Zaffari, dona da bandeira Stok Center, que chegou a 30 unidades em 2023. Até 2027, o grupo, com sede em Passo Fundo, quer alcançar 60 unidades, dobrando de tamanho, revela o presidente da Comercial, Sérgio Zaffari (). No começo, um vantajoso local de se aproveitar preço x quantidade. Se qualidade nos produtos ofertados não era o forte desse tipo de negócio antes, nos dias de hoje nem o preço salva esse modelo de venda, uma vez que estão altos demais e quase não se diferenciam dos supermercados tradicionais. Não, obrigado! (Léo Josi)

Atacarejo II

Se não melhorar a qualidade das lojas, dos produtos, e dos preços, não tem porque abrir mais unidades. (Beth Canani)

Litoral

Jornal do Comércio, Caderno Empresas & Negócios, 02/01/2024 Moradores, veranistas e visitantes de Tramandaí - um dos principais destinos procurados - vão se deparar com obras pontuais ao longo do veraneio. Algumas prometem mudar a fotografia da chamada "capital das praias". A principal mudança é a revitalização da orla do Rio Tramandaí, com uma nova praça em gestação, na área junto à pesca colaborativa entre humanos e botos. As obras estão na fase inicial. Na orla marítima, a principal novidade é a colocação de uma ciclofaixa junto ao calçadão (). Teve o outono, o inverno e a primavera inteiros para construir essas estruturas. A prefeitura de Tramandaí resolve começar quando? No verão, claro! (Henrique Lago)

GeraçãoE

Jornal do Comércio, GeraçãoE, 28/12/2023 Após anos trabalhando com Marketing, Cristiano Eibs decidiu recalcular a rota. Foi durante o período de isolamento social que decidiu seguir um sonho adormecido e iniciou o processo de criação da Offish, marca de camisetas autorais. A linha conta com seis modelos de camisetas básicas. Todas as peças são produzidas em algodão sustentável, priorizando fornecedores locais e em uma escala consciente (). Sucesso, que o empreendedorismo mude a sua vida e a de muitas outras pessoas. (Felipe Camozzato)

Hotel

Jornal do Comércio, 02/01/2024 O famoso Hotel Redondo, em Noiva do Mar, balneário que pertence a Xangri-Lá, foi referência na região pela sua arquitetura peculiar. No entanto, desde 2021, está desocupado, para a tristeza dos antigos frequentadores (). Tinha um café da manhã bárbaro. Uma pena este abandono. (Marcia Barboza)